Viernes Santo: ¿por qué no se come carne el viernes de Semana Santa?

Para estos días, los feligreses por tradición no comen ningún tipo de carne roja, específicamente ocurre dos días, el primero es el Jueves Santo, que es cuando se conmemora la Institución de la Eucaristía, lo que es una representación actual de la última cena que tuvo Jesús con los apóstoles.

El otro, es el Viernes Santo, que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz, por lo que no se consume carne, pues es un día de duelo en honor al hijo de Dios. Por lo que, por respeto, los creyentes evitan las carnes rojas estos y suelen reemplazarlas por pescado.

¿Cuál es la historia de esta celebración?

La última cena de Jesús con los doce discípulos aparece en el siglo V y, desde entonces, se celebra el Jueves Santo. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: “Yo tenía gran deseo de comer esta pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios, porque uno de vosotros me traicionará”. La afirmación de Jesús “uno de vosotros me traicionará”, causa consternación en los doce seguidores de Jesús. Al final Jesús realizó el lavatorio de los pies, acto cristiano que es una lección de humildad y servicio.