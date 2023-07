La vitamina que ayuda a prevenir el sarro, la caries y las encías inflamadas

De acuerdo con el portal web de Colgate, el sarro no solo amenaza la salud de los dientes y encías, sino que también constituye un problema estético, pues al ser más poroso, absorbe las manchas con facilidad. Por lo tanto, si se consumen bebidas negras como el café o té, o fuma, es de especial importancia que evite la formación de sarro.

Otro problema que puede aparecer son las famosas caries y encías inflamadas. Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las caries hacen referencia a las zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes que se convierten en pequeñas aberturas u orificios. Estas se producen a causa de una combinación de factores, como bacterias en la boca, ingesta frecuente de tentempiés, bebidas azucaradas y limpieza dental deficiente.

Para evitar estos problemas de salud, es fundamental tener buenos hábitos alimenticios y a su vez incluir en la dieta vitaminas que ayuden a potencializar el bienestar de las piezas dentales. Como tal, una de las mejores vitaminas para fortalecer dientes y encías es la vitamina D, pero también hay que tener en cuenta que otras vitaminas y minerales también son esenciales como el fósforo, el calcio, el flúor y las vitaminas A, B y C.

Según el portal web Clínica Dental Gran Via Alicante, específicamente, la vitamina C es una de las vitaminas más vitales para el mantenimiento de la salud bucal que se conoce como ácido ascórbico. Esta se puede obtener fácilmente a través del consumo de ciertos alimentos y proporciona numerosos beneficios, entre ellos: prevenir y tratar el sarro, las caries y las encías inflamadas, mejorar la resistencia a las infecciones bucales y reducir el riesgo de periodontitis.

Además de ello, esta vitamina también es importante para mantener una buena salud oral, ya que ayuda a prevenir la caries y el mal aliento. También es útil para tratar las encías inflamadas y sanar heridas en la boca. De esta manera, una forma útil de incluirla en el día a día es consumiendo alimentos ricos en vitamina C, como frutas y verduras frescas.

Otra forma es tomar un suplemento de vitamina C, pero se aconseja hablar con un profesional de la salud antes de tomar un suplemento, ya que la vitamina C puede interactuar con ciertos medicamentos y esto puede desencadenar graves problemas de salud.

Alimentos ricos en vitamina C

Algunos de estos compuestos naturales son conocidos por ser dulces, mientras otros no tendrían nada relacionado con la vitamina C, sin embargo, los estudios asociados al tema confirman que estos alimentos tienen más de esta vitamina que la naranja, la cual, para marcar un precedente, contiene 53.2 mg de vitamina C por cada 100 gramos, medida que es muy generosa.