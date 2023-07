Los tratamientos más efectivos para eliminar las estrías

Cuando las estrías aparecen, se convierten en una preocupación para quienes las padecen. Estas lesiones cutáneas no representan un problema grave, pero sí pueden ser antiestéticas. La causa principal de su aparición se encuentra en la ruptura del colágeno de la dermis. Esta atrofia dérmica disminuye la elasticidad de la piel, lo que provoca que ceda ante la fuerza muscular.

¿Quiénes son las personas más propensas a padecerlas?

Surge la pregunta de si hay personas más propensas a padecer estrías, un problema estético. La doctora explica que aunque puede haber un componente genético, en realidad no se trata tanto de personas propensas, sino de ciertas situaciones que aumentan la probabilidad de desarrollar estrías. Por ejemplo, el estiramiento brusco de la piel debido a cambios en el peso, como ganar y luego perder peso rápidamente, así como la práctica deportiva que causa una distensión abrupta de la piel.

Durante el embarazo, es común debido al estiramiento de la piel. También es frecuente en la adolescencia, cuando el cuerpo experimenta cambios hormonales rápidos, como el desarrollo del pecho en las chicas y la redondez de los glúteos. Si la piel no está adecuadamente hidratada y elástica, pueden producirse pequeñas roturas en la dermis que, si no se tratan a tiempo, pueden convertirse en cicatrices permanentes, según la doctora Elena Soria, médico estético de Clínica Menorca.

Tratamientos efectivos