¿Qué vitamina se debe tomar si se tiene la presión arterial alta?

Además de la vitamina D, la vitamina C también ha sido objeto de interés en relación con la presión arterial alta. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Boston y el Instituto Linus Pauling, publicado en la revista The Lancet, encontró que la vitamina C puede reducir la presión arterial en pacientes hipertensos. Aunque se ha evidenciado que la vitamina C puede ser un factor coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión, es importante señalar que las personas con tensión arterial muy alta deben continuar tomando los medicamentos necesarios para mantenerla bajo control.