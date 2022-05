¿Cuándo llegaría el ser humano a Marte? Los planes de la Nasa para los próximos 20 años

Durante las últimas décadas, la Nasa ha tenido un gran objetivo en el marco de los viajes al espacio: llevar al ser humano a Marte. El planeta rojo es la gran ambición de la mayoría de las agencias espaciales en el mundo y la estadounidense lleva la delantera en este sueño.

De acuerdo con los planes expuestos por esta agencia, la idea es que una tripulación de unas cuatro personas pise el suelo de Marte a finales de la década de 2030 o en los primeros años de la de 2040, y que puedan estar en ese planeta por unos 30 días.

Según un borrador de 50 puntos publicado por la Nasa en su página web, los expertos ya han abordado una serie de objetivos que incluyen temas como la exploración, el transporte y la infraestructura de la Luna y de Marte. Además, las operaciones y la ciencia detrás de estas metas son aspectos que la agencia tiene en cuenta para poder hacer del sueño una realidad.

“Queremos maximizar la ciencia para permitirles conducir antes de que se acondicionen lo suficiente como para ponerse los trajes espaciales, caminar y maximizar esa ciencia en 30 días”, explicó Kurt Vogel, director de arquitectura espacial de la Nasa, en un video de 30 minutos realizado por la entidad espacial.

NASA: la imagen de Marte más completa jamás tomada (1.800 millones de pixeles) con más de 1.000 fotos que realizó el rover Curiosity — AstroAventura (@AstroAventura) May 29, 2022

No obstante, para la Nasa es de suma importancia que la realización de este sueño no sea visto solamente como uno particular, sino que envuelva todos los deseos y consejos del planeta, por lo que tiene abierta una convocatoria que va hasta el 3 de junio, en la que permitirá que todos los expertos en el tema puedan brindar información valiosa que pueda fortalecer la lista de objetivos y que así la misión sea todo un éxito.

“A medida que la Nasa avanza con los planes para enviar astronautas a la Luna bajo las misiones Artemis para prepararse para la exploración humana de Marte, la agencia hace un llamado a la industria estadounidense, la academia, las comunidades internacionales y otras partes interesadas para que brinden información sobre sus objetivos de exploración del espacio profundo”, explicó la agencia espacial por medio de un comunicado de prensa.

Por su parte, la administradora adjunta de la misión, Pam Melroy, indicó que “los comentarios que recibamos sobre los objetivos que hemos identificado informarán nuestros planes de exploración en la Luna y Marte durante los próximos 20 años”.

“Estamos buscando dentro de la Nasa y las partes interesadas externas para ayudarnos a ajustar estos objetivos y ser lo más transparentes posible a lo largo de nuestro proceso. Con este enfoque, encontraremos brechas potenciales en nuestra arquitectura, así como áreas en las que nuestros objetivos se alineen con los de la industria y los socios internacionales para una futura colaboración”, añadió.

La idea, según reportó Jim Free, administrador asociado de la Dirección de Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración, es poder revisar todas las observaciones que la comunidad envíe, para tener a finales de este año un listado completo y confiable de los objetivos a conseguir para que la misión a Marte sea no solo posible, sino exitosa.

“Estos objetivos nos llevarán hacia nuestra primera misión análoga a Marte con tripulación en el espacio y nos prepararán para la primera misión humana a la superficie del planeta rojo (…) Después de revisar los comentarios sobre los objetivos, trabajaremos con nuestros socios para analizar los aportes y finalizar nuestro marco este otoño”, informó Free.

Cabe recordar que entre los objetivos presentes en el borrador de la Nasa se encuentra poder hacer este viaje (ida y vuelta) en unos 500 días, para lo que será necesaria la recaudación necesaria a través del tiempo.

También se prevé tener una ayuda robótica en la misión, encargada del transporte y depósito de suministros y hardware necesario para los astronautas en su intento por sobrevivir al planeta rojo.