Consejos para elegir la mejor ‘coca’ o tupper para llevar el almuerzo al trabajo o la universidad

Sobre la capacidad:

Si bien el llevar comida al colegio, universidad o la oficina, corresponden en la mayoría de los casos al almuerzo, es importante tener claro que no siempre es así, y que en otras casos se refiere a ‘onces’ o el ‘algo’ para picar durante la jornada.

No es agradable quedar con hambre después de un almuerzo en la oficina y quedar antojado de lo que llevó el compañero, teniendo entonces que recurrir a ‘comprar’ algo para saciar la insatisfacción, recurriendo así a alimentos no sanos, e incluso a afectar uno de los fines principales del ‘llevar la comida’: ahorrar.

El tamaño del recipiente es importante y debe definirse según las necesidades de cada persona. No se arriesgue a quedar con hambre o a llevar porciones exageradas que le revistan un problema posterior.

En ese sentido, el tipo de comida, y el lugar en que se va a transportar la ‘coca’ también resulta un factor a tener en cuenta, advirtiendo que también juega un papel importante el medio de almacenamiento, y que este elemento no se convierte en un ‘encarte’.

Sobre la utilidad y la seguridad:

En ese sentido, si bien la mayoría de veces se recurre a microondas, es necesario establecer, al momento de elección del recipiente, que este sea resistente a este electrodoméstico, o que se apto para tal, teniendo en cuenta que en el caso de los plásticos, no todos son aptos para someterlos a estos.

Sobre el particular, es importante también poder determinar que el material del que estén fabricados sea resistente a eventualmente adquirir malos olores o manchas debido al desgaste.

El hecho de que tengan cierre hermético es clave en términos no solo de evitar eventuales accidentes porque se destapen, sino también para que en las horas que no son de alimentación, se pueda evitar que el molde expela el olor a comida lo cual puede incomodar.

El cierre hermético no solo garantiza que no se salga una sola gota de comida, sino que también es necesario para garantizar la no entrada de aire, entendiendo que este puede ayudar a oxidar o dañar con mayor rapidez los alimentos.