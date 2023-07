Síntomas de alzhéimer que se manifiestan desde los 40 años

La causa exacta de esta forma temprana de Alzheimer aún no se comprende completamente. En la mayoría de los casos, no está relacionada con una única mutación genética. Sin embargo, según indica el Portal Alzheimer’s Association, en menor frecuencia, puede ser resultado de mutaciones en tres genes específicos (APP, PSEN1 o PSEN2) que pueden heredarse en la familia. Tener antecedentes familiares de esta forma de Alzheimer puede ser una pista que sugiere estos cambios genéticos. Aunque no todas las personas con antecedentes familiares desarrollarán la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, ya que también puede ocurrir por otras causas.