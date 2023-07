Según la ciencia, esta es la mejor vitamina para prevenir el Alzheimer

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las vitaminas liposolubles son las que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo. Las cuatro vitaminas liposolubles son A, D, E y K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el cuerpo en la presencia de la grasa alimentaria. Respecto a las vitaminas hidrosolubles, estas no se almacenan el cuerpo. “Deben consumirse regularmente para evitar carencias o deficiencias en el organismo. La vitamina B12 es una excepción, puede almacenarse en el hígado durante muchos años”.

Dicho estudio reveló que el grupo que tomaba este tipo de suplementos ha demostrado un 40% menos de diagnósticos de Alzheimer. El portal web Sevilla ABC, explica que en la investigación participaron más de 12.000 personas con una media de edad de 71 años y que no padecían demencia en el momento de inscribirse. Del grupo, el 37% (4.637) sí tomaron suplementos de vitamina D. Sin embargo, de todos los participantes, 2.696 evolucionaron hacia la demencia en diez años; el 75% no tuvo exposición a la vitamina D y el 25% tuvo una exposición basal.

Por otra parte, los efectos de la vitamina D se notaron especialmente en las personas que no eran portadoras del gen APOEe4, conocido por presentar un mayor riesgo de demencia de Alzheimer, en comparación con las no portadoras. Incluso, con estos resultados, los autores del estudio sugieren que las personas portadoras del gen APOEe4 absorben mejor la vitamina D en el intestino, lo que podría reducir el efecto de los suplementos de vitamina D, pero es importante mencionar que no se extrajeron niveles sanguíneos para comprobar esta hipótesis.