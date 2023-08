Bebida casera que deshincha las piernas y reduce el abdomen

En este mismo sentido, vale la pena destacar que si no se controla el peso del cuerpo, los siguientes peligros para la salud se derivan del sobrepeso o la obesidad:

Sin embargo, conocer los peligros para la salud no facilita las cosas a quienes necesitan perder esos kilos de más. Si lo ha intentado, ha fracasado y ha vuelto a fracasar, sepa que no está solo. Según e l Centro Médico de Boston, aproximadamente 45 millones de estadounidenses se ponen a dieta cada año. Y gastan un total de 44.000 millones de dólares en productos para perder peso.

Ahora bien, otro de los problemas que en la salud son las piernas inflamadas. Según las investigaciones realizadas por el Institute for Quality and Efficiency in Health Care de Colonia, Alemania, la hinchazón de tobillos y pies es una condición común que puede tener diversas causas, como la mala circulación, problemas hepáticos o cardiovasculares. Afortunadamente, existen varios tratamientos naturales que pueden ayudar a reducir la hinchazón y aliviar la incomodidad.