El número de tazas de té que se deben beber al día para reducir el riesgo de sufrir de diabetes

Además, es importante señalar que existen varios tipos de diabetes: diabetes tipo 1 (el cuerpo no produce insulina), diabetes tipo 2 (el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada) y diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo), pero según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), aproximadamente del 90 al 95 % de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2.