La historia de Ahnessa y Arsenii: separados por la guerra, reunidos por el amor

Desde que llegó a California a finales de mayo de 2022, Ahnessa, que en ese entonces tenía 10 años, no lograba sentirse del todo feliz, aunque sobraban razones para estarlo. Para empezar, estaba viva de milagro, al igual que sus papás Mariia y Oleksandr, su abuela Nina y sus hermanas mayores, Eleonora y Anhelina . Todos resultaron ilesos de los bombardeos cerca de su casa en Ucrania, y juntos huyeron un día después de la invasión rusa en febrero de ese año. Ahnessa lo tenía todo en su nuevo hogar en Estados Unidos. O casi todo.

No había un día en el que no extrañara a su gato Arsenii o se preguntara si estaba bien en Odesa, donde lo dejaron a cargo de un tío que se quedó a luchar junto con el ejército. Se sentía tan triste como el día en que se despidió de él porque no cabía en el carro, como tampoco sus dos perros, que finalmente fueron adoptados por familias vecinas.