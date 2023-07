Calendario de Colombia 2023: estos son los festivos que tendrá julio

Este sábado 1 de julio comienza el séptimo mes del año, lo que le da inicio al segundo semestre de 2023, lo que significa que hay quienes comienzan a planear sus vacaciones para julio o final de año.

Colombia es uno de los países que más festivos tiene y este año no hay excepción alguna. Estos días se consideran como no laborales, de modo que, según el caso, los trabajadores tienen su respectivo descanso; de no ser así, el empleador le otorga un día compensatorio u opta por pagar estos días con recargos adicionales.

La legislación contempla como tal los recargos que implica el hecho de que un trabajador en una empresa deba trabajar en un día festivo.

La Secretaría de Movilidad dispone de su cuerpo de agentes de tránsito para brindar acompañamiento a los viajeros. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Lo primero que se debe aclarar es que no se paga el día si el empleador no asiste, pero en el caso en el que deba cumplir con las responsabilidades laborales y sea festivo, si el pago corresponde a un salario mínimo legal vigente, dependiendo del contrato, se debe hacer la consignación de un 75 % más a lo que corresponde un día normal de trabajo.

Cabe decir que la mayoría de los festivos suelen presentarse los días lunes, lo que permite que se extienda el fin de semana y, coloquialmente, a esto se le conoce como ‘puente festivo’.

Asimismo, estas fechas son establecidas en relación con el recuento histórico en donde prevalecen las celebraciones, días representativos para el país, entre otros. En comparación con 2022, este año hay dos días más festivos.

Estos serán los festivos en julio

El primer festivo del mes llegará muy rápido, ya que el 3 de julio, (próximo lunes) es el primer día feriado del séptimo mes. Fecha que corresponde a la celebración de San Juan y San Pedro, la cual es tradicional en ferias y fiestas en diferentes municipios del país, especialmente en las ciudades de Ibagué y Neiva.

Esta fecha normalmente se celebra el 29 de junio, pero se termina acomodando al primer lunes de julio, para así celebrar uno de los días más importantes para la religión católica, ya que San Juan y San Pedro son considerados por los creyentes como dos de los principales discípulos y propagadores de las enseñanzas de Jesús.

Fiestas en el departamento del Tolima por el San Juan y San Pedro - Foto: Felipe Cortés -prensa SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIRECCIÓN DE CULTURA

El segundo festivo del mes será hasta el jueves 20 de julio, día en el que se celebra la independencia de Colombia de la conquista y colonización de los españoles. Esta fecha es considera la fecha patria más importante del año, ya que se conmemora el sacrificio de personas, soldados y próceres en busca de una independencia que permitió que actualmente exista la república de Colombia.

A diferencia de las fechas religiosas, el 20 de julio es festivo siempre el día en el que caiga en el año, lo que quiere decir que nunca se traslada el día feriado para el lunes, como sucede con las festividades católicas. Este año el último festivo del mes de julio sería un día jueves.

Los puentes festivos son ideales para viajar. - Foto: Getty Images

