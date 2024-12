Unos avispones que literalmente decapitan en el aire a sus presas, las abejas melíferas, causan miedo e inquietud en el estado de Washington, en Estados Unidos.

Se trata de los avispones gigantes asiáticos o "avispones asesinos", que aterrizaron en EE.UU. por primera vez en la costa oeste a finales de 2019. Estos insectos amenazan a las ya menguantes poblaciones de abejas melíferas, que cumplen un papel esencial en la agricultura del país.

El Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA, por sus siglas en inglés), región donde los avispones fueron detectados, intentará erradicarlos antes de que estos eliminen a las abejas o lleguen a atacar a algún humano. ¿Lo lograrán? Antes de saberlo, te contamos por qué estos bichos son tan peligrosos.

Como caricaturas de monstruos

Los Vespa mandarinia son originarios del este y el sudeste asiático y son "sorprendentemente grandes", explicó Todd Murray, científico de la Universidad Estatal de Washington (WSU) y especialista en especies invasoras.

Le recomendamos: Abejas, el ser vivo más importante del Planeta

Los avispones reinas de esta especie pueden crecer hasta alcanzar los cinco centímetros de largo o casi el tamaño de una caja de fósforos.

Tienen grandes cabezas de color amarillo anaranjado con unas poderosas pinzas, prominentes ojos negros y un abdomen rayado negro y amarillo.

Los expertos esperan erradicar la especie en EE.UU. Foto: Getty Images

Son inconfundibles, dijo Susan Cobey, criadora de abejas del Departamento de Entomología de la WSU en un comunicado de abril. "Son como algo sacado de una caricatura de monstruos".

Abejas decapitadas

Aunque también se alimentan de savia de plantas y frutas, estos avispones rondan y, con sus pinzas, decapitan a las abejas melíferas y se llevan los cuerpos para alimentar a sus crías .

Los avispones pueden destruir un panal de abejas en cuestión de horas. Aunque las colmenas son su objetivo principal, los avispones pueden atacar humanos si se sienten amenazados. Pueden ser mortales para alguien si le propinan múltiples picaduras.

Los avispones gigantes pueden destruir colmenas de abejas en apenas unas horas. Foto: Getty Images

"Es improbable que una picadura cause problemas graves a la mayoría de las personas (a menos que sean alérgicas), pero las picaduras múltiples pueden desencadenar insuficiencia orgánica y causar la muerte en casos raros, dada la naturaleza tóxica del veneno y el hecho de que pueden picar repetidamente", le dijo el WSDA a BBC Mundo.

Según un reporte de casos publicado en la revista Clinical Toxicology en 2006, se estima que este avispón mata entre 30 y 50 personas cada año en Japón, aunque el WSDA precisó que no ha podido verificar esta estadística de forma independiente.

Ciclo de vida

La WSU no está segura de cómo o cuándo llegaron los avispones por primera vez a América del Norte. "Frecuentemente, los insectos son transportados en la carga en el comercio internacional, algunas veces deliberadamente", expuso la WSU en su comunicado de abril.

Los avispones hicieron su primera aparición en territorio norteamericano en agosto de 2019 en Columbia Británica, Canadá. En diciembre de 2019, los insectos fueron reportados dos veces al sur de la frontera, en el estado de Washington, EE.UU.

Le sugerimos: Ya inició el Apocalipsis de los insectos

Desde entonces no se han reportado más avistamientos, según le dijo el WSDA a BBC Mundo. Pero eso no significa que hayan desaparecido. "Las reinas hibernan en invierno y no salen de casa durante ese tiempo, normalmente. Ahora [primavera boreal] es la época del año en la que creemos que comenzarán a salir y a establecer nuevas colonias", señaló el WSDA.

Los avispones gigantes fueron vistos en EE.UU. el pasado diciembre. Foto: STATES OF JERSEY

Una vez que construyen sus hábitats en verano y otoño, los avispones obreros salen a buscar comida. Los científicos de la WSU y el WSDA ya están comenzando la búsqueda y captura de los avispones para erradicar la especie de EE.UU.

"La temporada principal para atrapar a los avispones obreros realmente debería comenzar en julio. Nuestro plan es atrapar a los obreros vivos, rastrearlos hasta sus colonias y erradicar las colonias", indicó el WSDA.

Abejas en peligro

Las poblaciones de abejas melíferas y otros polinizadores ya estaban en declive en EE.UU. Entre 1947 y 2017, el número de colonias de abejas en EE.UU. se desplomó de 6 millones a 2,5 millones.

El año pasado, investigadores de la Universidad de Maryland informaron que el 40% de las colonias de abejas melíferas del país murió entre octubre de 2018 y abril de 2019, la mayor pérdida de este tipo en tan poco tiempo.

Los polinizadores, a menudo las abejas melíferas, son responsables de uno de cada tres bocados de alimentos que se ingieren en EE.UU., y aumentan el valor de los cultivos nacionales del país cada año en más de US$15.000 millones , según el Departamento de Agricultura de EE.UU.