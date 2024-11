En la comunicación se sustenta que la contaminación por plásticos de un solo uso es una problemática que no se puede pasar por alto. El 91 por ciento de los desechos plásticos no han sido reciclados y aún se encuentran contaminando las fuentes hídricas y océanos.

Para los firmantes es claro que los elementos de protección personal como tapabocas, guantes, mascarillas, entre otros, son clave en términos de salud pública para el manejo de la pandemia y, por tanto, no se puede restringir su uso, pero sí se puede reducir el consumo de plásticos no indispensables.

Un total de 13 organizaciones de la sociedad civil se unieron para pedirle al Ministerio de Salud que no recomiende los plásticos de un solo uso, como bolsas, film (vinipel), icopor y vajillas plásticas, entre otros, en los protocolos de bioseguridad para domicilios y empresas porque no hay evidencia científica que soporte que estos elementos son más seguros para evitar el contagio de la covid-19.

Durante la pademia se han disparado los plásticos de un solo uso que van aparar a los océanos y sus playas en donde los animlaes se alimentan de los mismos. Foto: Greenpeace Colombia

Otros análisis indican que más de 690 especies marinas están siendo impactadas de forma negativa por este tipo de elementos y el 80 por ciento de la contaminación marina viene de fuentes terrestres. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), en las zonas costeras de Colombia tanto del Pacífico como del Caribe, se han encontrado hasta 8.000 microplásticos por litro de agua y 1.000 microplásticos por metro cuadrado de playa.

Las organizaciones firmantes sustentan que con la covid-19, la contaminación por plásticos de un solo uso como bolsas, icopor, pitillos y empaques de alimentos preparados de consumo inmediato, entre otros, está en aumento.

"Por tanto, estamos aumentando la contaminación generada por estos materiales sin sustento científico. Incluso, investigaciones científicas publicadas en el Journal of Hospital Infection y en The New England Journal of Medicine, muestran que la covid-19 persiste más tiempo en el plástico que en otras superficies".

En su comunicación, estas organizaciones aseguraron tener un compromiso con la sostenibilidad ambiental del país y el rol de crear conciencia sobre las problemáticas que están poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y océanos.

Si bien reconocen la importancia que tienen las medidas de salud pública para el manejo de la pandemia, y por tanto, consideran que se debe continuar con el uso de los equipos de protección personal como tapabocas, guantes y mascarillas, de acuerdo con la recomendación de las autoridades, también insisten en que se puede reducir el uso de otros elementos.