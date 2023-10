Elecciones 2023: los versículos de la Biblia que hablan de los gobernantes

No obstante, muchos ciudadanos se caracterizan por el abstencionismo, es decir, prefieren no salir a votar y manifestarse en las urnas. Esto, bajo la premisa de que ‘van a quedar los mismos’, o que ‘todos roban siempre’, pero aquí no se puede desconocer el valor de algunos buenos ciudadanos que realmente buscan representar a sus comunidades y defender los intereses comunes.