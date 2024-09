La maternidad como impulso creativo: el relato de Andrea Cuadros y su experiencia transformadora

La maternidad es una experiencia transformadora que no solo cambia la vida personal de una mujer, sino que puede redefinir su enfoque profesional. Para Andrea Cuadros, conocida en redes sociales como Andy, esta nueva etapa no solo ha ampliado su visión del mundo, también ha influido profundamente en su creatividad y la manera en que se conecta con su audiencia.

“Sentí un poco de miedo respecto a cómo reaccionaría mi audiencia,” admite Cuadros. La incertidumbre sobre cómo su público recibiría esta nueva faceta de su vida era comprensible, ya que su contenido hasta entonces había sido muy diferente de lo que la maternidad podría inspirar . No fue hasta el quinto mes de su embarazo que Andrea decidió compartir la noticia públicamente.

La maternidad no solo ha cambiado la vida personal de Andrea, también ha ampliado su creatividad de maneras inesperadas. “Esta experiencia ha ampliado el tipo de contenido que creo,” explica. Ahora, además de continuar con sus populares videos de comedia y minihistorias, comparte aspectos de su vida diaria como madre. Este nuevo enfoque ha atraído a un nuevo segmento de seguidores: familias, adultos jóvenes y personas que se identifican con su experiencia como madre.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde que se convirtió en madre, ha notado un aumento significativo en la viralidad de sus videos en TikTok. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde que se convirtió en madre, ha notado un aumento significativo en la viralidad de sus videos. Sin embargo, no cree que esto se deba únicamente al hecho de ser madre. “Antes, mi enfoque principal estaba en crear historias, y era por eso que la gente me conocía,” explica. “Creo que el impacto ha sido significativo porque los seguidores no solo ven mis videos, sino que sienten que están compartiendo esta etapa importante de mi vida conmigo,” dice.