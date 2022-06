No solo fue el mural: aparece foto de ciudadanos insultando homenaje a Egan en Zipaquirá

Egan Bernal, que sigue adelantando su proceso de recuperación en Europa, volvió a convertirse en tendencia esta semana debido a que uno de los murales que hay en su honor en Zipaquirá fue vandalizado durante las últimas horas.

Tras el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, las redes sociales no fueron misericordiosas con el pedalista y varios simpatizantes del cordobés lo atacaron por no haberlo apoyado. Incluso, varios internautas le recordaron sus complicados inicios.

Este lugar se había convertido en una parada fija para los turistas que se acercan a ese municipio, por la cual la comunidad rechazó tajantemente este lamentable hecho y el artista que realizó la obra se pronunció en sus redes sociales.

“Renovamos aquel muro bajo la consigna y la enseñanza que nos dejó Egan en ese momento: ‘Alcanza tus sueños’. Para quienes soñamos con la paz, reconciliación y justicia, ese sueño apenas está comenzando”, precisó Benjamin Bengy Czmz, quien confirmó que lo intervendrá una vez más.

No obstante, esta semana también se conoció una fotografía en la que varios ciudadanos están insultando el otro homenaje que existe en Zipaquirá en honor al campeón del Tour de Francia, el cual votó por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.

En la imagen, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo un grupo de personas le hacen pistola a la imagen del corredor del Ineos Team luego de los resultados de los comicios del domingo pasado.

Pese a que manifestó en repetidas oportunidades que no promulga sus mismas posturas, el ciclista reconoció la victoria de Petro y afirmó que era el momento de mostrar respeto por las diferencias. Además, mandó un mensaje de unión y compañerismo.

“Nos guste o no, Gustavo Petro es nuestro nuevo presidente, respeto total por cada persona que votó por él. Va a tener la gran responsabilidad con cada uno de ellos y los más de 10 millones que estuvimos en contra. Espero demuestre que estábamos equivocados”, indicó inicialmente.

Luego, Bernal añadió: “Ningún rencor con nadie, entiendo el desespero social y lo mediático que iba a ser cada mensaje. Yo también quiero ver grande a mi país, aunque en política pensemos diferente con algunos. Trabajo cada día por engrandecerlo aún más”.

Cabe recordar que Gustavo Petro habló hace unos días en Marca sobre las diferencias que tenía con el reconocido pedalista y afirmó que nunca creyó que este escribiera es tipo de trinos.

El líder de Colombia Humana también indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan y recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crié en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crié. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Yo no sé si él nació ahí, pero se crió ahí, en ese barrio popular”, enfatizó el cordobés.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente que no le guarda ningún tipo de rencor al campeón del Tour de Francia. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país.