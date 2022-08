Posesión de Gustavo Petro | Así respondió Avianca a las quejas del petrista Físico Impuro

Físico Impuro, uno de los petristas más reconocidos en Twitter, quien se autodenominada como “docente de Ciencias Naturales Física, Ing. de Petróleos y Esp. en Evaluación y Gerencia de Proyectos. Antiuribista, pero sobre todo, Activista Progresista”, se quejó de la aerolínea colombiana Avianca. “Imagínense que tenía invitación para ir a la posesión de @petrogustavo pero @Avianca canceló el vuelo que tenía de ida y vuelta a Bogotá. El vuelo lo cancelaron ayer a las 5 p. m. y reprogramaron a la gente al de hoy a las 7 a. m.; llegué puntual y adivinen: lo volvieron a cancelar”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

“¿Qué solución me dieron? Viajar en el vuelo de hoy de las 5 p. m., es decir, cuando ya pa qué hptas. Y son tan descarados de decir que no garantizan que el vuelo de hoy a las 5 p. m. salga. La otra solución fue hacer un reembolso, pero no lo dan por la totalidad del dinero que se pagó, sino por una parte de él. Parce, ¿qué se creen estos hp? Es hora que que el nuevo congreso le ponga un ALTO a los abusos de las aerolíneas en general. Hacen lo que se les da la gana con el usuario y abusan de él de todas las maneras posibles y no les pasa NADA”, agregó a través de la referida red social.

“No les voy a negar que esto me golpeó DURO y me dañó el día. Tenía mucha ilusión de ver a @petrogustavo posesionarse como presidente de nuestro país, pero no podrá ser posible por culpa de una aerolínea negligente que históricamente ha abusado de sus clientes con total impunidad”, señaló Físico Impuro. “Mk yo no compré el tiquete, me lo gestionaron. Yo siempre viajo con Easy Fly, a pesar de toda la mierda que le tiran a Easy Fly, nunca me han quedado mal. Avianca es una mierda. Además, mk, cómo si Barrancabermeja tuviera muchas opciones de aerolíneas”, aseveró.

La aerolínea le respondió por la misma vía y, en SEMANA, voceros de la aerolínea entregaron más detalles. “Fabián, como te comentamos por DM, tu vuelo se canceló por una revisión mecánica ocasionada por factores externos; nuestra prioridad es tu cuidado, sabemos que ya fue reacomodado tu viaje, si quieres un reembolso lo podrás solicitar con tu agencia de viajes. Soy Nicolás”.

“El vuelo de él se canceló por un impacto de ave, es un asunto por el que el avión tuvo que entrar a revisión. A él lo reacomodamos en otro vuelo, pero no quiso acceder a la reacomodación y está gestionando su reembolso”, agregó la aerolínea Avianca.

Vea la ceremonia de posesión del presidente Gustavo Petro:

Gustavo Petro tomó juramento este domingo como primer presidente de izquierda de Colombia, ante cientos de miles de personas que acompañan la ceremonia de investidura en Bogotá. “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo el exsenador y exguerrillero, de 62 años de edad, ante el jefe del Congreso, senador Roy Barreras, en la Plaza de Bolívar.

De traje azul y corbata negra, recibió la banda presidencial y tomó juramento junto a la lideresa social Francia Márquez como la primera vicepresidenta afro de Colombia. Petro, que sucedió en el poder al ahora expresidente Iván Duque, gobernará por cuatro años un país de 50 millones de habitantes que por primera vez ingresó a la órbita de la izquierda en la región. Colombia se adentra así en un período de cambios, con un izquierdista al mando, un Congreso a su favor y una oposición minoritaria.