Villavicencio: restricción de parrilleros en moto por final de Liga BetPlay

Con el fin de garantizar la seguridad y el orden público durante la final del fútbol colombiano entre Tolima y Nacional, en Villavicencio se decretó la restricción del parrillero hombre durante este domingo 26 de junio.

“Ya hubo en Villavicencio una situación muy compleja respecto a una celebración de los hinchas de un equipo de fútbol que ganó un partido, lo que nos lleva a tener que tomar medidas de restricción del acompañante hombre en moto y la prohibición de caravanas en moto o en carro”, señaló Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno.

Sobre la misma línea, Lizcano realizó un llamado a la ciudadanía para acatar la medida, recordando que los desórdenes que se han registrado en ocasiones pasadas han terminado en estragos, pues manifestó que incluso una motocicleta había sido incinerada en el pasado.

“Estos actos no se pueden permitir. Por lo tanto, se toma la decisión de la restricción y esto es por el bien de todos, no queremos un accidente de tránsito. La Fuerza Pública tiene que hacer cumplir esta medida, así como los agentes de movilidad con las inmovilizaciones de los vehículos que se vean inmersos en caravanas o en alguna situación de incumplimiento del decreto”, puntualizó la funcionaria.

Detalles sobre la final de vuelta

Atlético Nacional, ante 44.021 espectadores, dio el primer golpe por la estrella de mitad de año. Venció 3 a 1 al Deportes Tolima con anotaciones de Danovis Banguero, Yerson Candelo y Andrés Felipe Andrade. El único gol de los pijaos lo marcó Anderson Plata.

“Uno como entrenador y exjugador, es increíble lo que estoy viviendo. Uno está tranquilo, alguien desde arriba nos está ayudando. No sé si serán mis ángeles, mi mamá, pero sí están haciendo fuerza por nosotros”, dijo Hernán Darío Herrera, entrenador de Nacional tras la victoria.

Ibagué espera en el Manuel Murillo Toro por estos dos equipos para definir quien se queda con el título del primer semestre en 2022, en medio de la polémica por el Recurso de reposición y en subsidio de apelación que presentó el equipo que será local este domingo contra Atlético Nacional por suspender, parcialmente, la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Giovanni Moreno, inscrito en el club paisa.

Mientras se resuelve el tema que involucra a la comisión arbitral, Atlético Nacional entrena en su sede deportiva en el municipio de Guarne en Antioquia, con toda la plantilla a disposición. La idea del equipo que oficiará como visitante en la final de vuelta es viajar este sábado a las 12:30 del día en vuelo chárter.

Sus hinchas tienen planeado despedirlos en el Aeropuerto y posteriormente, si se logra el objetivo, celebrar en el parque de banderas ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot donde se instalarán pantallas gigantes para que los que no pueden viajar a la capital musical de Colombia puedan disfrutarlo.

Deportes Tolima, por su parte, entrenó en la sede de San Gabriel a la espera de la recuperación de Anderson Plata, que no terminó el partido de ida por una molestia muscular y que en la mañana de este viernes se le realizó los exámenes médicos correspondientes para determinar si es o no habilitado. Con quien si podrá contar Hernán Torres será con Jeison Lucumí, que no estuvo en Medellín por la muerte de su abuela.

“Esto no ha terminado. La diferencia es de 2-0, faltan 90 minutos. Hemos demostrado que somos un equipo que no se vence y no se rinde. Vamos a dar la vida si es necesario en la cancha, vamos a darlo todo”, expresó el técnico del Deportes Tolima con optimismo.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán el partido válido por la final de vuelta de la Liga BetPlay Dimayor I-2022.

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

CENTRAL ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: DAVID FUENTES – CESAR

Cuarto Árbitro: NOLBERTO ARARAT – VALLE

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

VAR: ALEXANDER GUZMÁN – NORTE

Observador VAR: ABRAHAM GONZÁLEZ – FEDERACIÓN