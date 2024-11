Diversas teorías conspirativas que circulan por internet aseguran que la empresa Acme Brick, propiedad de Berkshire Harhaway de Warren Buffett estaría dejando montañas de ladrillos en las zonas de protesta para que los marchantes las lancen contra los policías.

De acuerdo con las versiones de los teóricos de la conspiración, la empresa de Buffett se habría aliado con Bill Gates para incitar a los protestantes a atacar a los policías, plantando deliberadamente en zonas sensibles de la protesta.

Las teorías se basan, según recopila Business Insider, en diversos videos que circulan en redes sociales donde se evidencian las montañas de ladrillos que supuestamente estaría dejando la compañía.

Alex Jones, teórico de la conspiración de la derecha estadounidense, afirmó en su franja radial del Bloomberg que los ladrillos habrían sido plantados en cerca de 20 ciudades de Estados Unidos.

Los portavoces de la Casa Blanca han asociado las montañas de ladrillos que se aprecian en los videos a los llamados “anarquistas profesionales”.

No obstante, la empresa Acme Brick le salió al paso a dichos rumores. A través de su página web negó cualquier relación con dicha denuncia. "Acme Brick Company está en el negocio de construir, no destruir" y agregó que no ha hecho nada ni lo hará para promover actos violentos.

Así mismo, en su comunicado, Acme Brick resalta que ni Warren Buffet ni Bill Gates les ordenaron colocar ladrillos en las marchas con un propósito ilegal”.

Hasta el momento, no se han encontrado pruebas que refuercen la teoría de que la empresa estaría apoyando a los marchantes de forma ilegal.

La amistad de Bill Gates y Warren Buffett

Dentro de las teorías conspirativas se dice que Warren Buffett y Bill Gates estarían apoyando a los marchantes ‘anarquistas’.

Buffett y Gates son amigos cercanos de larga data, incluso este último renunció en marzo al directorio de Berkshire, pero su Fundación Bill y Melinda Gates siguen siendo uno de sus mayores accionistas.

Vale la pena recordar que las protestas en contra de la brutalidad policial iniciaron hace cerca de un mes cuando se reveló un video en el que un oficial de policía asesinó al afroamericano George Floyd lo que fue considerado un crimen racial.

