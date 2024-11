Leer los extractos de sus productos es clave, aunque los jóvenes no tienen muy presente esto. Por eso la directiva asegura que adoptar este hábito lo puede salvar de aumentar las deudas, ya que en estos se evidencian cada uno de los movimientos que se hicieron en el mes, ya sea de cuentas de ahorros, corriente o tarjetas de crédito.

Lo anterior permite saber, a ciencia cierta, cuál es su capacidad de endeudamiento para no gastar más de lo que se puede.

El estudio realizado por la reparadora de crédito confirma que el 22% de los sondeados no leen sus extractos bancarios. Esta cifra abarca en su mayoría a jóvenes entre los 25 y 35 años, que aseguran saber manejar sus finanzas personales (62%)

A pesar de lo anterior, dicen que no saben en qué gastan su salario, que tienen sobreendeudamiento o que simplemente el presupuesto no les alcanza porque sus gastos no son controlados.

Cabe señalar que, de acuerdo a la Superintendencia Financiera, los índices de morosidad de consumo que se registraron en los últimos meses subieron al 5,18%, mientras que el microcrédito aumentó a 9,22%.

Estos datos están asociados a la baja actividad económica de los últimos meses. De igual forma, el Dane confirmó que la tasa de desempleo llegó al 21,4%, una de las cifras más altas hasta el momento.

A partir de esto y otros estudios realizados, un colombiano dura sin trabajo aproximadamente entre 4 y 6 meses cifra que incrementó por el confinamiento generado por la pandemia del Coronavirus en el país.

Por eso, es importante seguir la recomendación de tener un ahorro o un “colchón” para casos de emergencia como el que se ha venido presentando o gastos no planeados, el cual debe ser equivalente a 3 meses de salario.