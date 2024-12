Alcaldía sería obligada a hacer cumplir tarifas de parqueo

Desde diversos sectores se ha librado una lucha para regular los excesivos cobros de parqueaderos en Bogotá. Varias alcaldías locales han intervenido e impuesto sanciones para que los administradores de estos negocios cobren por minuto y no por fracción. En Chapinero se presentaron varios controles a centros comerciales.



Pero parece que las sanciones no han servido para persuadir a algunos de los propietarios que mantienen las altas tarifas. Ahora, la denuncia tiene que ver con que la propia Administración Distrital no ha actuado a pesar de que reguló los precios con un decreto y entregó un concepto sobre el uso de parqueaderos.



Ante eso, en los próximos días el concejal Javier Palacio instaurará ante el Tribunal Superior de Cundinamarca una acción de cumplimiento contra la Administración Distrital y alcaldías locales para que cumplan la normatividad que regula esta materia y obliguen a que bajen las tarifas.



La iniciativa surge luego de que envió una carta a los alcaldes de esas localidades para que hicieran cumplir la ley y, sin embargo, no han hecho nada al respecto.



"Cinco años sin actualizar tarifas de parqueo, sin hacer cumplir los decretos, hacen anuncios y no los cumplen. Cuando una autoridad territorial no cumple con la ley y eso produce abusos con los ciudadanos, la acción de cumplimiento es el camino a seguir para que sea el Tribunal de Cundinamarca el que los obligue a cumplirla”, le explicó Palacio a Semana.com.



Se trata del Decreto 550 del 2010, el cual fija la tarifa máxima para los estacionamientos en el Distrito Capital. Los precios oscilan entre 27 y 95 pesos, según el tipo de parqueadero (subterráneo, en pasto, piso en asfalto, entre otros); a esto se suma la concurrencia de la zona.



Según el concejal de La U, a pesar de la cantidad de debates que se han hecho al respecto y de las inspecciones que ha realizado el Distrito, los privados no cumplen y mantienen las tarifas muy por encima.



"Las alcaldías locales deben cumplir esa normatividad y también la Subsecretaría de Asuntos Locales debe meterle más rigor al tema. Dos semanas después de que el Distrito anunció que los parqueaderos asociados a un uso (hospitales, centros comerciales, terminales, aeropuertos, etc.) sólo podían cobrar 48 pesos, el parqueadero de la terminal sigue cobrando 67 pesos", denunció el cabildante.



Incluso, dice Palacio, los alcaldes locales de Fontibón y Engativá no han podido hacer que los privados que manejan los parqueaderos del Puente Aéreo (95 pesos) y de El Dorado (87 pesos) cumplan esa normativa.



En todo caso, la acción de cumplimiento será instaurada ante el Tribunal Superior en los próximos días. La acción irá por el incumplimiento del Decreto 550 de 2010, que regula la tarifa de parqueaderos, contra la Administración Distrital y ocho alcaldías locales: Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos y Candelaria.