¿Cuál es la fruta más rica en fibra?

La fruta es uno de los alimentos indispensables en la dieta de todo ser humano, estas aportan gran cantidad de fibra, nutrientes, antioxidantes y vitaminas que el cuerpo no puede producir por sí solo y que son necesarias para su normal funcionamiento.

Este tipo de alimentos se pueden consumir a libre demanda, algunos profesionales recomiendan ingerirlos a media mañana y media tarde, pero no en la noche; sin embargo, es pertinente consultar con un profesional de la salud para conocer las necesidades personales de cada paciente. Por ejemplo, se recomienda que un paciente con diabetes no ingiera fruta en la mañana y no consuma más de dos a tres porciones al día.