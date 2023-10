Estas son las bebidas que debe consumir un paciente con diabetes, según un experto

Además, el profesional aclaró las razones por las cuales, una bebida tan usual entre los colombianos como los jugos de fruta, no son la mejor opción para acompañar los alimentos de los pacientes con diabetes.

Cabe mencionar que no solo los pacientes con diabetes deben optar por ingerir bebidas no industrializadas y jugos de fruta, también las personas que no presentan ningún tipo de afección relacionada con el azúcar en la sangre, esto por el bien de su salud, tal y como explica el profesional a SEMANA.