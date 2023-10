“Salí más lesionada en la pelea que en el accidente”, habla Johana García, la paciente por la que se pelearon dos paramédicos en Bogotá

Johana García se hizo viral en redes sociales por la pelea de dos parámedicos en Bogotá. Ella era la paciente por la que peleaban en plena vía pública.

Estaba a 10 minutos de su hogar por la vía Guayacanes. Según relata, el semáforo estaba en verde y a lo lejos vio que venía un ciclista.

“Él se manda a cruzar el semáforo de manera diagonal, a atravesarse. Bajo los cambios para que la moto pierda potencia, obturo los frenos para no atropellarlo. La moto se derrapa y caigo. Dos motociclistas más se chocan y una de esas motos caen sobre mi espalda”, declaró.

Ella trabaja cerca al Jardín Botánico e iba para la localidad de Bosa. Ante el aparatoso accidente, llaman a la ambulancia que se demora entre 5 y 10 minutos.

Pasados aproximadamente dos minutos, llega la otra ambulancia. Se baja la mujer paramédica que se ve pelear en el video y empieza su mayor dolor.

“Empiezan ellos dos a forcejear para subirme a la tabla. El uno me halaba de un lado y el otro del otro y no me subían”, indica.

Según cuenta, fue tan tensa la pelea que a ella, la paciente a quien debían cuidarle su integridad, terminan agrediéndola.

La pelea continuaba y el dolor no se detenía.

“Me asusté mucho más, me sentía ahogada, me dolía la espalda, la cintura”, confesó.

Con las fuerzas que aún tenía clamó porque detuvieran la pelea. Pasó de pedir ayuda por su accidente a pedir que la dejaran en paz.

“Les decía, déjenme quieta. Porque me movían y sentía más dolor. Fue más angustioso que el mismo accidente, es decir, salí más lesionada en la pelea que en el accidente”, comenta.

No tiene duda que interpondrá acciones legales.

Esta disputa tiene que ver con que al ser una accidente de tránsito, las ambulancias y las clínicas que reciben el paciente serán pagadas por el SOAT que representa mayores ganancias que el sistema de EPS y su unidad de capitación.



A Johana la esperaba su esposo, quien terminó recogiendo la moto mientras ella se fue en la primera ambulancia a la Clínica Medical de Kennedy. Sin embargo, se demoraron dos horas más en atenderla. Según denuncia, el mal servicio no solo se dio en los paramédicos, sino en los mismos doctores.

“El accidente sucedió a las 4 y 10 minutos, después llega la ambulancia. A las 6 me llevan a la clínica, la demora fue por la pelea. Yo me enojé y les pedí que me llevaran”, confirmó a SEMANA.

Apenas estaba en el centro asistencial, la canalizaron sin exámenes previos, la llevaron a rayos X, le hacen un TAC. No daban razón de su estado de salud.

“Sobre la 1:30 a. m. me dieron de alta y no me entregaron exámenes, sino que me mandaban al correo y que tenía una cita en noviembre. No están pendientes del paciente, sino del Soat”, relató.

Le duele con mayor intensidad el hombro y el brazo derecho. Dice que renovó el Soat en agosto y está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que estos paramédicos se pelearon por el dinero que implica el seguro de accidentes que por salvarle la vida al paciente.

“Pagué 300 mil por el Soat. Les importa más la plata que la vida”, dice.

Como si fuera poco, los camilleros y paramédicos que la atendieron le pidieron hacer un video para culpar a sus colegas de la otra empresa.

No pide que los suspendan o echen, ella quiere que tras su caso haya una reglamentación y prioricen a los pacientes.

“Que tengan más ética y velen por salvaguardar la vida del paciente como funcionarios de la salud”, cerró en SEMANA Johana García, dejando claro que de ninguna de las dos entidades médicas de las ambulancias se han comunicado para ayudarle o saber cómo está.