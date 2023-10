Indignación en Cali: video viral en el que paramédicos habrían dejado abandonada a una paciente en la ambulancia para ir a desayunar

“Venga, señor, un momentico”, dijo la mujer. Entretanto, el hombre le seguía reclamando: “No, es que me parece muy mal hecho”, manifestó, mientras la señalada intentaba quitarle el celular al hombre: “Usted no tiene derecho a grabar”.

El video no fue ajeno a los internautas, quienes no dudaron en opinar al respecto. “Puede ser que ya iban para la casa”. “Esto se jodió”. “¿Al final por qué la señora de amarillo se colocó agresiva?”. “Al menos le hubieran gastado el desayuno al paciente para disimular más”. “Si hay algunos conductores de ambulancia y paramédicos fumando bareta mientras van conduciendo”. “No es paciente Soat, no tiene importancia”. “Son unos irresponsables, unos criminales”. “Esta gente se pasó”, son algunos de los comentarios.

Agresión

“Me pasó en el mismo lugar, ¿tiene uno por obligación que dejarse lavar el carro y además que lo dañen?”; “debe denunciar la patrulla del cuadrante, en primer lugar, por omisión. También al permitir la mendicidad y la vagancia. Igual por no capturar al delincuente; lo mismo por inoperancia, abandono del Estado, y negligencia de migración por no deportar esos sujetos sin papeles”; “y así no venga del lavadero, si digo que no es no”.