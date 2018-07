El último pulso

En la edición n.° 1883, la figura de la portada no es de gran pulso porque hay un gran desequilibrio. El pulso verdadero, usando el apellido de un contendor, antipetrismo, debía ser para el otro antiduqueísmo, porque se refiere a los dos finalistas, no a quienes los apoyan. Eso se interpreta como que la revista induce a ir contra el uribismo y convoca a los mismos a votar por el candidato Gustavo Petro. No hay la imparcialidad que siempre esta gran revista ha practicado. Lo otro hubiera sido un pulso equilibrado entre la izquierda y la centroderecha, que es la realidad palpitante.

Mario Rodríguez Jácome

Bogotá



Una falsedad notoria

Respetuosamente considero que el confidencial ‘La cláusula Petro’ de la edición n.°1882 de la revista contribuye a aumentar el sectarismo y la confusión de algunos sectores de la población. Allí, se hace eco a una de las tantas falsas noticias difundidas en redes sociales por uribistas que, demostrando no solo fanatismo sino falta de escrúpulos, aseguran que si el candidato Gustavo Petro es elegido presidente de la república, todas las casas y apartamentos de un significativo valor serán expropiados o, en el mejor de los casos, sus propietarios residentes obligados a compartir su vivienda con una familia sin techo. Esta falsedad ha llenado de temor aún a personas cuyo único patrimonio es una modesta vivienda y ha afectado notoriamente el mercado de propiedad raíz en el país.

Darío Arcila Arenas

Envigado



Del fiscal de Odebrecht

En mi calidad de fiscal de conocimiento de los asuntos sujetos a investigación a los que se refiere la última columna de María Jimena Duzán –‘¿Pacto de silencio?’– , apelo a las disposiciones sobre libertad de prensa para solicitar las siguientes rectificaciones en condiciones de equidad:

1. Afirma que no existe una investigación abierta contra los intervinientes y sobre los pagos que fueron denunciados por los expresidentes Uribe y Pastrana, en comunicación radicada en la Fiscalía del 24 de agosto del año pasado. Eso no es cierto. Los presuntos pagos a Logistic (sic) Soluciones Integrales SAS y RGQ Logistics están siendo objeto de averiguación desde el 25 de julio de 2017, esto es con anterioridad a la carta de los referidos expresidentes, por iniciativa de esta Fiscalía.

2. Afirma también que no “hay ningún capturado ni condenado por haber ordenado los sobornos (de Odebrecht) que ya ascienden a 50 millones de dólares”. Las siguientes precisiones permiten superar el manto de duda que inspira su afirmación:

(i) En hora buena se acepta que la Fiscalía colombiana ha determinado el valor de los sobornos, superando con creces los que en su momento anunció el gobierno de Estados Unidos por 11 millones de dólares. Trabajo de autoría exclusiva de los investigadores del ente acusador, porque no ha habido pruebas del exterior.

(ii) En ningún país de América Latina se ha investigado o condenado a quienes, como oficiales de Odebrecht, ordenaron los pagos corruptos. La excepción es nuestro país en donde ha sido expedida una orden de captura contra tres funcionarios de la multinacional brasilera responsables de los sobornos, cancelados a través de la Concesionaria Ruta del Sol y del Consorcio Constructor Ruta del Sol-Consol.

(iii) Es falso que sea un “sacrilegio” mencionar a los socios de Odebrecht en Colombia, como quiera que la investigación de la Fiscalía ha alcanzado a un directivo de Corficolombiana.

Daniel Hernández Martínez,

fiscal séptimo delegado ante Tribunal

Bogotá

