Alianza DirecTV y SEMANA | Debate: ¿Carapaz consiguió solo la maglia rosa, Ineos leyó mal la etapa 14?

Richard Carapaz le arrebató la maglia rosa a Juan Pedro López en una gran etapa en la que el ecuatoriano se quedó con el liderato. El español la lució desde la cuarta fracción, llegando segundo a la cima del volcán Etna.

“El gran ganador de hoy es el Giro de Italia por el gran espectáculo que se brindó, saliéndose de los pronósticos”, dijo Mónica Jaramillo, directora de SEMANA en la Ruta en el programa De ciclismo se habla así.

Al Dorado nadie pudo seguirle el paso a 27 kilómetros de meta y respondió al favoritismo, se paró en los pedales y lanzó un impresionante ataque en pleno ascenso, descolgando al español vestido de rosa. Los dejó a todos atrás. En ese momento, el ecuatoriano se convirtió virtualmente en el líder de la versión 105 del Giro de Italia.

Llegó tercero en la etapa, pero consigue liderar la general por encima de Jai Hindley del Bora-Hansgrohe que está a siete segundos y João Almeida del UAE Team Emirates que se ubica a 30 segundos.

“No creo que de aquí al domingo 29 le quiten la maglia rosa a Richard Carapaz”, adelantó optimista Camilo Castellanos, director del espacio en DirecTV con retransmisión en SEMANA.

Mónica propuso de entrada disfrutar lo logrado. “Será difícil mantenerla, pero mientras tanto hay que disfrutarla”, dijo la mujer del panel.

En el programa que se emite después de cada etapa se había advertido que Ecuador se tiñera de rosa. “Lo habíamos advertido, era claro que se pudiera vestir así. Hizo una muy buena etapa”, recordó ‘Pegatina´ Montoya.

Sin embargo, el común denominador de las opiniones en el programa de debate y análisis de Directv y SEMANA en la ruta es que el INEOS dejó muy solo al ecuatoriano que, con gallardía, se puso de líder; los gregarios poco ayudaron a conseguir este primer objetivo.

“Haremos toda la fuerza para que llegue de rosa a Verona, pero al Ineos lo sorprendieron muy pronto. No únicamente me sorprende, sino que me defrauda”, comentó Santiago Guerrero, refiriéndose a que su compatriota se sostuvo ante el acecho del Bora.

El periodista ecuatoriano reveló durante el debate una anécdota que conoció de la locomotora del Carchi.

“Richard vivió una dura enfermedad de su madre y lo vi muy dolido, pero enfrentó esa enfermedad en primera persona. Hasta altas horas de la noche y yendo a entrenar. Buscando las medicinas y demás”, contó Santiago Guerrero

La directora de SEMANA en la Ruta sentó una posición que excusa un poco a la escuadra de Carapaz, la misma a la que pertenece Egan Bernal. “No siento al Ineos reventado, más bien respondió mal a la lectura de la carrera y nadie esperaba el ataque del Bora”, comentó Jaramillo.

“Richard Carapaz fue inteligente”

En las piernas y en sus decisiones se nota la experiencia de Richard Carapaz, campeón en 2019 del Giro. Supo hacer lo que no logró el Ineos, leer a la perfección el recorrido de este sábado sobre 153 kilómetros, incluso pasando primero por el Puerto de Superga y el Puerto de Colle della Maddalena.

”Se convirtió en el cuarto hombre del Bora a rueda de ellos y así se vistió de rosa”, acordaron Santiago y Pegatina.

Lo demostrado por el campeón olímpico de la ruta genera tranquilidad en Mónica Jaramillo.

“Me queda de tranquilidad que Carapaz supo leer la carrera, está fuerte, atacó lo que tenía que atacar y ese ataque le sirvió para tener la maglia rosa y sabe correr con y sin equipo”, finalizó la directora de SEMANA en la Ruta.

