Giro de Italia 2022: Fernando Gaviria se acerca a la punta en la tabla de la ‘maglia ciclamino’

No todo fue malo para el velocista antioqueño, al terminar segundo en la quinta etapa del Giro.

En apenas cinco días de competencia en el Giro de Italia, los colombianos han sido protagonistas de varias noticias importantes entre el pelotón. El pasado domingo, 8 de mayo, cuando la carrera se despedía de Hungría, Fernando Gaviria terminó tercero en un furioso embalaje que terminó en manos del interminable Mark Cavendish (Quickstep).

Pasó el día de descanso y el martes amaneció con el desafortunado retiro de Miguel Ángel López (Astana) a raíz de un problema físico que se terminó confirmando horas después con el parte médico de la alineación kazaja.

A pesar de no tener a Supermán como candidato a la general, Santiago Buitrago (Bahrain Victoriuous) e Iván Ramiro Sosa (Movistar) respondieron con una buena ubicación en la clasificación general, que les permite soñar con terminar dentro del top 10 el próximo 29 de mayo en Verona.

Este miércoles 11 de mayo, la etapa 5 estaba diseñada para un final a toda velocidad, tal cual como se terminó dando para la victoria de Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Gaviria terminó segundo y, aunque fue un buen resultado para subir en la clasificación de la maglia ciclamino, se sintió frustrado por quedar de nuevo tan cerca de lograr el triunfo que le ha sido esquivo en las grandes vueltas.

“La rabia es porque deseo ganar”, señaló El Misil (como también se le conoce) en línea de meta un poco más calmado. “Estar tan cerca, sentir las piernas, intentar lucharlo y perder no me gusta. Creo que he hecho el estúpido al enojarme, pero así son las cosas en carrera”, agregó.

Peleando por el objetivo

Desde que Fernando Gaviria fue confirmado por el UAE Team Emirates para hacer parte de la nómina para el Giro, se fijó como principal objetivo recuperar la corona de la clasificación por puntos que ganó en el año 2017, tras conquistar cuatro victorias en una actuación histórica para Colombia. La maglia ciclamino es la gran obsesión de los embaladores y para el corredor antioqueño no es la excepción.

“Aún faltan muchas etapas y lo seguiremos intentando”, enfatizó el nacido en La Ceja (Antioquia), que es el corredor cafetero con más victorias de etapa en la historia de la corsa rosa, por encima de grandes glorias del ciclismo como Lucho Herrera y Nairo Quintana, que son segundos con tres.

Fernando Gaviria en una de sus cuatro subidas al podio del Giro de Italia 2017. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El segundo lugar en la quinta jornada le sirvió a Gaviria para sumar 35 puntos en la disputa de la ciclamino y ubicarse en el tercer lugar, solo por detrás del eritreo Biniam Girmay (Intermarché) y el nuevo líder de la regularidad, que es el francés Arnaud Démare.

Así se ha destronado a Matheiu Van der Poel (Alpecin-Fenix), quien hoy no entró en la batalla por los primeros sitios y que está enfocado en volver a vestirse de rosa cuando regrese la montaña.

En juego largo hay revancha y para el antioqueño será inmediata, pues este jueves 12 habrá una nueva fracción para velocistas. Allí tendrá la posibilidad de corregir los errores cometidos en las dos oportunidades previas para romper la sequía de victorias en las tres grandes.

El último triunfo de Gaviria en carreras de esta envergadura fue en el año 2019, también en el Giro, cuando conquistó la tercera etapa y la quinta de su historial.

Clasificación por puntos - Giro de Italia 2022

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - 94 puntos

2. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) - 72 puntos

3. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) - 67 puntos

4. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) - 62 puntos

5. Mark Cavendish (Quickstep) - 53 puntos

6. Giaccomo Nizzolo (Israel Premier-Tech) - 39 puntos

7. Filippo Tagliani (Androni Giocattoli) - 36 puntos

8. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - 27 puntos

9. Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) - 22 puntos

10. Magnus Cort-Nielsen (EF Easy-Post) - 21 puntos