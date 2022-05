Video | Al borde del desmayo, Mikel Landa arribó a meta tras coronar la alta montaña

Este sábado se llevó a cabo la penúltima etapa del Giro de Italia 2022, en la cual los favoritos dieron una batalla en la alta montaña por la maglia rosa. El australiano Jai Hindley (Bora) le arrebató el liderato de la clasificación general al ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS), quien no pudo aguantar el duro ritmo y cedió el liderato.

Pese a que no se llevó los honores de la jornada, el ciclista oceánico arribó en el top 10 quedando a 2 minutos y 30 segundos del ganador Alessandro Covi.

Ahora bien, otro de los que logró recortar una gran diferencia en la clasificación general con respecto a Carapaz, fue el español Mikel Landa, líder del Bahrain Victorius. El compañero de Santiago Buitrago arribó en la novena posición a un poco más de 3 minutos del líder.

La imagen de la jornada se la llevó el ibérico al cruzar la línea de meta. Tras coronar el puerto de montaña del Passo de Fedaia, SEMANA en la ruta evidenció la alta carga de cansancio del ciclista que estuvo al borde del desmayo; incluso, ayudantes de su equipo tuvieron que sostenerlo para que no cayera de su bicicleta.

“No me he encontrado bien todo el día. Al final he regulado un poquito. Vi que Carapaz iba a menos y, cuanto más arriba, mejor me iba encontrando. He sufrido mucho”, aseguró el español tras su llegada a los micrófonos de EuroSport.

“Lo hemos intentado y quizá la etapa de ayer dejó más resaca de lo esperado. Metimos un hombres en la fuga y por detrás intentamos hacer la carrera dura, pero todos en el equipo hemos sufrido bastante. En esa última subida me he quedado cuando han arrancado Hindley y Carapaz, he cogido mi ritmo y luego he podido recuperar algo de tiempo”, agregó.

Pese a tener una mala jornada, Landa se ubica en el podio del Giro de Italia y puede asaltar el segundo lugar, que es ocupado parcialmente por Richard Carapaz en la última etapa que será una contrarreloj individual. “¿Para mañana? Carapaz ha acabado muy vacío parece, veremos a ver. Quizá no le he recuperado lo suficiente para la crono de mañana, pero aquí hasta el último kilómetro no está todo dicho. Mañana toca apretar, por si acaso”.

Mikel Landa. - Foto: AP

Así quedó el ‘top’ 10 de la etapa 20

1. Alessandro Covi (UAE Team Emirates), 4h46′34″

2. Domen Novak (Bahrain Victorious), a 32″

3. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), a 37″

4. Antonio Pedrero (Movistar), a 1′36″

5. Thymen Arensman (Team DSM), a 1′50″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′30″

7. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), a 3′04″

8. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), a 3′19″

9. Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious), a 3′19″

10. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), a 3′39″

Clasificación general tras la etapa 20