Vuelta a España 2022 | “Deje de ser mentiroso, que ese es el problema de los colombianos”, responde un Rigoberto Urán desesperado por resultados

Rigoberto Urán, ciclista colombiano al servicio del Ef Educación - Easypost, habló de los resultados luego de la etapa 14 de la Vuelta a España 2022. Un periodista le hizo un comentario, no una pregunta:

Periodista: un ascenso muy duro, muy difícil, y se vuelve a romper el grupo al final...

Rigoberto Urán: “¿En serio, para dónde se rompió el grupo, cómo se va a romper güevón? Mire, el grupo está llegando ahí. Deje de ser mentiroso, parce, que ese es el problema de los colombianos, el grupo llegó compacto”.

Luego, otro periodista también le hizo un comentario, destacando su entrega y no haciendo una pregunta. Al respecto, Rigoberto Urán respondió: “Se me dañó la bicicleta al principio, hp, vi una entrada en el kilómetro 80. Hoy teníamos que estar en la fuga y ninguno pudo estar, no hemos podido”, agregó. El pedalista reconoció que esos puntos que se dan en competencia, en los cuales no han estado, son determinantes para mantener la categoría del equipo. “Vamos a ver si mañana. Los puntos son muy importantes para que equipo puede seguir en la máxima categoría, por eso no pudimos ir al campeonato mundial, nos tienen apretándonos a ver si en estos días mejoramos”, agregó. Rigoberto Urán marcha en la posición 18 de competencia, a catorce minutos y 22 segundos de Remco Evenepoel, el líder de la competencia.

Urán habló este sábado, previo a la etapa, sobre su presente en la Vuelta a España en entrevista con la cadena RTVE de España. El colombiano, que quedó lejos de pelear por un top 10 en la carrera, reconoció su dificultad para alcanzar puestos de privilegio en la competencia por el buen nivel de los jóvenes corredores. “Hay que ser realistas. El nivel de los jóvenes en este momento es muy grande. No tienen miedo de caerse ni de nada. Y está claro que cuando uno ha cogido una cierta edad, pues no marcha (...) He sido padre por segunda vez. Ha sido un año un poquito complicado por el tema del covid, me ha pillado como dos o tres veces”, dijo.

Posteriormente, Urán aseguró que disfruta del deporte sin importar cuál es la posición que al final alcance. “Disfrutar del deporte es levantarse cada mañana e ir a hacer contento una etapa de la Vuelta a España, sin importar cuál es la posición, pero con la actitud de hacerlo bien. Hay un problema en el deporte general: muy poquitos deportistas disfrutan de lo que hacen. Creo que hay estrés, hay dinero y hay la presión del público y la que uno mismo se pone”, expresó.

Que calor por aquí mijo pic.twitter.com/V0nYuoObwx — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) July 18, 2022

“Desafortunadamente, ningún deportista puede disfrutar de lo que hace. Yo tengo la fortuna que disfruto de lo que hago y no quiere decir que lo haga mal, no quiere de decir que me relaje o que sea un vividor como a veces llaman. No, disfruto de lo que hago y aprendí a aceptar que somos seres humanos y por más que quiera estar con ellos (los punteros de la vuelta) no me da y no puedo hacer nada”, dijo.

El ecuatoriano Richard Carapaz ganó este sábado la 14ª etapa entre Montoro y la Sierra de la Pandera, tras la que el belga Remco Evenepoel (Quick-Step) retuvo el maillot rojo de líder pese a la acometida del esloveno Primoz Roglic. El corredor del Ineos, que ya se había impuesto en la 12ª etapa en el alto de Peñas Blancas, formó parte de la fuga del día para llegar en solitario por delante del colombiano Miguel Ángel López (Astana) y Roglic (Jumbo-Visma).

La duras rampas de este sábado fueron la antesala de las que se encontrarán los corredores el domingo en la 15ª etapa entre Martos y el Alto de la Hoya, en Sierra Nevada, con un alto de tercera categoría, otro de primera y llegada en un alto de categoría especial, a 2.500 metros de altitud.