Vuelta a España 2022 | Rigoberto Urán: “No soy un vividor y hay que aprender a perder”

El ciclista colombiano Rigoberto Urán habló este sábado sobre su presente en la Vuelta a España en entrevista con la cadena RTVE de España. El colombiano, que quedó lejos de pelear por un top 10 en la carrera, reconoció su dificultad para alcanzar puestos de privilegio en la competencia por el buen nivel de los jóvenes corredores.

“Hay que ser realistas. El nivel de los jóvenes en este momento es muy grande. No tienen miedo de caerse ni de nada. Y está claro que cuando uno ha cogido una cierta edad, pues no marcha (...) He sido padre por segunda vez. Ha sido un año un poquito complicado por el tema del covid, me ha pillado como dos o tres veces”, dijo.

Posteriormente, Urán aseguró que disfruta del deporte sin importar cuál es la posición que al final alcance. “Disfrutar del deporte es levantarse cada mañana e ir a hacer contento una etapa de la Vuelta a España, sin importar cuál es la posición, pero con la actitud de hacerlo bien. Hay un problema en el deporte general: muy poquitos deportistas disfrutan de lo que hacen. Creo que hay estrés, hay dinero y hay la presión del público y la que uno mismo se pone”, expresó.

"Tengo 35 años, pero todavía no me he puesto BOTOX"

“Disfruto de lo ke hago sin ser un vividor"

“Nadie nos muestra cuando lloramos"

“Trato de transmitir la realidad, que puedo obtener fama sin ganar carreras pero siendo original"

Te amo hijo!



😭😭😭😭😭😭@UranRigoberto pic.twitter.com/BKNU66OsbR — Carlos Escobar( HACKER ) (@colombiailove) September 3, 2022

No obstante, señaló que esto no quiere decir que sea una deportista que se relaje o que sea un “vividor”. Dijo además que es necesario “aprender a perder”.

“Desafortunadamente, ningún deportista puede disfrutar de lo que hace. Yo tengo la fortuna que disfruto de lo que hago y no quiere decir que lo haga mal, no quiere de decir que me relaje o que sea un vividor como a veces llaman. No, disfruto de lo que hago y aprendí a aceptar que somos seres humanos y por más que quiera estar con ellos (los punteros de la vuelta) no me da y no puedo hacer nada”, dijo.

“Yo creo que hay que aprender a perder. Yo decía estos días, a uno le enseñan a ganar y a ser el número uno, pero, ¿qué pasa si somos el número dos o el número tres o el cuatro? No pasa nada, pero intentamos ser el número uno”, sostuvo.

El Rigo Urán más serio de toda la Vuelta a España 2022: analizó lo que falta de carrera

El pasado jueves, al término de la etapa 12, que fue comandada por una numerosa fuga, la cual terminó ganando el ecuatoriano Richard Carapaz, se vio a un Urán algo más serio de lo habitual, analizando para las redes de Go Rigo Go lo ocurrido en el largo trazado, que finalizó con un exigente puerto de primera categoría, sentenciado por la ‘Locomotora del Carchi’.

“Hoy era un día para estar en la fuga, como les había dicho, pero no pudimos, intentamos Chaves, Padun y yo… y la fuga era la buena, la buena del día”, aseguró el colombiano tras un esfuerzo máximo, que se notaba en su transpiración corporal cuando era cuestionado.

“Estuvimos ya al final apretando con mejores sensaciones de las que esperaba”, añadió, dando un parte de tranquilidad sobre su nivel, de cara el fin de semana.

Agregó que se aferra a Dios para tener un buen rendimiento en las subidas que se avecinan en la competencia: “Esperamos un mejor panorama para sábado y domingo. Dios quiera que sí”.

Lejos de lograr ya pelear por un top 10 en la carrera, corredores como Urán le apuntan a otros objetivos, tales como los triunfos de etapa, así como lo hizo Carapaz, quien ya no pudo entrar en el sueño de la camiseta roja, pero que redireccionó sus objetivos para triunfar entre los días, tratando de que los objetivos grupales no queden tan lejos de las pretensiones y sumando, de igual manera, puntos claves en la clasificación de la UCI.