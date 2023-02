¿Quién es el mejor ‘sommelier’ del mundo?

En el marco del concurso Best Sommelier of the World, que se llevó a cabo en París, Francia, fue elegido el mejor sommelier del planeta. El evento que organiza la Associatión de la Sommellierie Internationale (ASI) cada tres años decidió que el ganador de dicha distinción es letón Raimonds Tomsons.

En segundo lugar se ubicó la danesa Nina Jensen, que trabaja para el restaurante Alchemist (Copenhague), mientras que el consultor chino Reeze Choi cerró el podio en el tercer puesto.

Entre las pruebas más desafiantes, los tres finalistas dispusieron de unos pocos minutos para identificar cuatro vinos blancos y, además, analizaron una carta de vinos en la que detectaron errores en el precio de las botellas, su origen y su longevidad.

“Estoy extremadamente feliz, no podía imaginar una ciudad mejor que París ni un país mejor que Francia para este título”, manifestó Tomsons.

A lo largo de cuatro días, los 68 participantes de 65 países también realizaron tareas de servicios para demostrar sus capacidades y destreza en la mesa. Tomsoms, quien también ostentó el premio al Mejor Sommelier de Europa y África en 2017, se destacó en todas las etapas de la competencia.

En este contexto, el ganador aseguró que un país sin herencia vitivinícola como el suyo fue fundamental para tener ventajas sobre algunos competidores. “En Letonia no tenemos una historia y nuestras mentes son más libres. En Latinoamérica o países clásicos como España y Portugal, les cuesta más abrirse a los vinos del mundo, porque están muy orgullosos de los suyos”, aseveró Tomsons.

El actual mejor sommelier del planeta trabaja como director de vinos en Riga Barents Wine Collectors y cofundó una plataforma de educación llamada WineTeach.

El Best Sommelier of the World se ha celebrado en varios países, pero en la última edición regresó a la capital francesa. ”Se necesitaron más de 30 años para que este concurso volviera a París y la espera valió la pena. Desde el primer día que llegaron los candidatos fueron tratados con la hospitalidad y la increíble gastronomía de Francia. En cuanto al concurso en sí, honró el compromiso de nuestros candidatos al ser desafiante y justo”, concluyó William Wouters, presidente del concurso.

En tanto, Pascaline Lepeltier, que ostenta el título de mejor sommelier de Francia, quedó en la cuarta ubicación, y la argentina Valeria Gamper, única representante latinoamericana en la fase final del concurso, fue semifinalista y terminó en la sexta posición.