Lo más preocupante de su situación es el estado de salud de Matías y de su progenitora, ya que desmejoran cada día al no recibir los medicamentos que necesitan."Mi mamá es hipertensa y ya se le acabaron las pastillas que trajimos de Barranquilla. Aquí no la atiende un médico. Entonces, no tenemos receta para comprarlas. Mi hijo usa inhaladores especiales y cada uno me cuesta aproximadamente 450 dólares. A mí ya casi no me queda plata y vivo con el temor de que en cualquier momento el niño me vaya a hacer una crisis. ¿Y para dónde cojo yo con mi hijo sino tengo la droga y nadie me lo va a atender?".

Karen Barón forma parte de un grupo de WhatsApp junto con otros 130 colombianos (turistas y estudiantes) que exigen que se habilite un vuelo humanitario que los regrese hasta el territorio nacional, puesto que todos ya tienen su visa temporal vencida.

“La incertidumbre es lo que lo mata a uno día a día (…) ¿Cuándo voy a poder volver a mi casa? ¿Cuándo voy a poder abrazar a mi familia? ¿A mis hijas que me esperan en Barranquilla y están solas?”, puntualizó.