En el primer Espacio de Escucha del próximo lunes 9 de marzo, participarán exintegrantes de Farc, quienes relatarán su visión y comprensión respecto a la muerte de exguerrilleros (as) y garantías de seguridad, además de otros hechos de violencia ocurridos entre 2016 y 2020.

"De esta manera la Comisión amplía su estrategia de escucha plural de la cual hacen parte: Espacios de Escucha que acogen a actores y sectores; Diálogos para la no continuidad y la No Repetición del conflicto armado, sobre factores de persistencia o continuidad del conflicto armado interno; Contribuciones a la Verdad, que convocan a personalidades de la vida nacional y, Encuentros por la Verdad, de dignificación a víctimas y reconocimiento de responsabilidades", señaló el organismo que hace parte del sistema integral de verdad, justicia y garantía de no repetición.