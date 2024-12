Una de las principales responsabilidades que tenemos con un perro es sacarlo a caminar, aunque para muchas personas esta sea una de las actividades más cansonas porque da pereza, está lloviendo o estoy cansado, entre otras excusas.

A pesar de que tengamos otras cosas que hacer, sacar a tu perro es un compromiso con su bienestar anímico y con su salud, así que si no estás dispuesto a hacerlo, lo mejor es que no tengas esta mascota en tu casa.

Recuerda que sacarlo a dar un paseo ayuda a que experimente impulsos naturales como marcar territorio, buscar y reconocer olores, tener relación con otros perros, investigar y quemar toda su energía del día para poder descansar mejor.

Te puede interesar: cómo controlar el ladrido de tu perro

Si tú eres de los que juiciosamente lo sacas a diario, pero no disfrutas mucho este espacio con tu perro porque se pone ansioso, nervioso, agresivo o rebelde, entonces ante todo paciencia a la hora de educarlos. En 4 Patas te damos algunos consejos para que refuerces tu liderazgo y puedas salir con tu mascota sin ningún problema:

¿Quién es el guía?

Debes mostrar quien tiene el control y transmitir toda la confianza a tu perro. El paseo es un momento para que fortalezcas tu relación con el perro, así que demuestra que tú eres el que liderará la caminata y lo harás comenzando por que debes ser el primero en salir de la casa y el primero en entrar a la vuelta. Como la posición importa, durante el paseo intenta pasear estando ligeramente delante de él.

El tamaño de la correa

Busca una correa que se adecue muy bien al tamaño de tu perro, lo mejor es que uses una pechera y no una que va por el cuello, pues puede sentirse muy ahogado en caminatas largas. Además, ten en cuenta usar una correa corta para que puedas tener más cercanía con tu perro, pero que no sea una correa tensa.

El tiempo importa y mucho

No se trata de solo salir para que haga sus necesidades, dedícale tiempo al paseo. Tu perro necesita tiempo para poder pasear y para poder sentirse bien. Lo ideal sería entre media hora y una hora diarias. Recuerda que tres veces al día es lo adecuado, intenta que sea mañana, tarde y noche.

Te recomendamos que leas: el invento para que no recojas la “caca” de tu perro.

La calma

Intenta que cuando le digas que es hora del paseo se alegre, pero sácalo cuando la euforia no sea tan fuerte. Si ve que siempre que se pone demasiado inquieto se le saca, entonces nunca lo dejará de hacer.