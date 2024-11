El líder de la empresa especialista en tecnologías de la información y las comunicaciones planteó en una entrevista concedida a Dinero cuáles han sido las transformaciones que han vivido las diferentes industrias debido a la pandemia y cómo se han adaptado durante este período en campos que van desde el laboral hasta la telemedicina.

Dinero: ¿Cómo pueden adaptarse las empresas en Colombia a estos cambios de cara a la relación con sus trabajadores y las metas de productividad?

Erick H. Cepeda: El escenario cultural es uno de los primeros llamados a tener una transformación en el empresariado, no solamente colombiano sino latinoamericano y probablemente global dependiendo de la geografía que analicemos. La productividad de nuestros empleados debe ser medida de una forma distinta, no necesariamente por estar físicamente en las instalaciones un empleado es más o menos productivo. Esto sugiere tener que cambiar los criterios de medición, sobre lo que se espera de cada uno de los roles de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Asimismo, cambiar la compensación de estas personas basadas en resultados y no en horas o lugar geográfico en donde están trabajando.

D: ¿Qué debe cambiar en la mentalidad de los empresarios para que esto ocurra?

EC: Mientras el empresario, el director o el líder de una organización mantenga un esquema de pensamiento abierto, dinámico, apoyado en tecnología, con confianza a sus empleados y con criterios muy claros de medición de lo que se espera de ellos con permanente comunicación y retroalimentación, creo que el camino es el correcto y se aleja más de lo que ha sido tradicionalmente la hora-presencia en el lugar físico de trabajo.

D: ¿Cómo lidiar con el estereotipo en países como Colombia donde se cree en algunas empresas que el empleado no puede ser productivo desde casa?

EC: Creo que los entornos de trabajo en su mayoría pueden adaptarse al teletrabajo, pero debo sugerir claridad en que entornos donde hay operarios, donde hay gente que debe manipular maquinaria, donde hay uso intensivo de manufactura, pues indiscutiblemente el apoyo de esta mano de obra en sitio por el entorno de maquinarias, de controles y de seguridad va a permanecer en el tiempo hasta que estos escenarios no sean más automatizados. Por lo pronto, el resto del entorno creo que es susceptible a adaptarse a un nuevo modelo de atención de su trabajo y de sus responsabilidades laborales.

D: De otra parte, ¿de qué manera se ha transformado la industria de la salud durante la pandemia y de qué manera aceleró la implementación de tecnologías?

EC: Una de las industrias que más aceptación y aceleración ha tenido durante todo este proceso de pandemia ha sido la industria de la medicina. Ahora, de alguna forma llamada telemedicina, cuando podemos diagnosticar, analizar o interactuar entre paciente y médico de manera remota. No solamente poder tomar exámenes, o diagnosticar al paciente remotamente, sino a través de inteligencia artificial poder encontrar posibles diagnósticos complejos que pueden surgir a través de bases de datos que hay en el mundo entero para poder encontrar causas no evidentes de complicaciones o cuadros clínicos complejos. Recientemente, encontramos brazos mecánicos de alta precisión controlados remotamente por cirujanos muy especializados, haciendo cirugías a personas que están al otro lado del globo terráqueo y en donde se desplazó toda la artillería de la sala quirúrgica y los elementos de electromedicina para poder hacer la cirugía. El cirujano pudo hacer ese día más de cuatro cirugías remotamente en diferentes lugares del mundo.

D: ¿Qué tecnologías han contribuido puntualmente en este escenario de coronavirus y de qué manera se han implementado?

EC: Han sido muchas las tecnologías que han apoyado este escenario de crisis global como resultado del coronavirus. Una de ellas, indiscutiblemente es la telepresencia para poder mantener distancia social, la comunicación y la productividad de las empresas. Herramientas como Teams, Webex, Zoom, entre otras, han ayudado a que el impacto social de ese distanciamiento no merme la productividad, haya contacto entre las personas de manera natural y de una forma en que los ayude a mantener una fluidez en la comunicación. Otro escenario está sobre la inteligencia artificial, que ha ayudado a través de datos históricos, algoritmos y análisis a encontrar mecanismos para combatir el virus. Muchos de los laboratorios farmacéuticos que están trabajando en esto están apoyando su investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Hemos encontrado cómo de manera récord estos laboratorios han podido encontrar potenciales tratamientos y ahora el desarrollo de la vacuna a través de mecanismos mucho más ágiles.

D: ¿Qué otros sectores e industrias vivirán esta transformación a gran escala?

EC: Una de las más impactadas es indudablemente la industria de la educación, que mantenía estándares clásicos durante los últimos años. Pero ahora las aulas se volvieron absolutamente disruptivas con este escenario, en el que hoy el estudiante desde cualquier lugar del mundo puede acceder a la clase con su profesor e interactuar con él. Por otro lado, poder acceder a portales, diferentes herramientas que vuelven muy didáctica e interactiva la clase, y de nuevo a través de inteligencia artificial y analítica, las instituciones educativas pueden entender a través de los gestos, expresiones verbales o escritas qué están manifestando los estudiantes, si se sienten cómodos con el docente, con la clase, con la metodología, etc. Con esto se puede empezar incluso a predecir eventuales deserciones dependiendo de los comportamientos de los estudiantes.

D: ¿Cómo ven el panorama tecnológico para 2021?

EC: Pese a las adversidades macroeconómicas, el sector tecnológico se convierte en un pilar del desarrollo, la sostenibilidad y productividad de los empresarios. Cada vez más la transformación digital juega un papel relevante en la productividad de las empresas y la tecnología para transformar, para evolucionar y para soportar nuevos procesos de negocio de manera más dinámica y eficiente. En ese orden de ideas, vemos el 2021 prometedor, creciendo y siguiendo esa tendencia de ayudar al empresario a ser más eficiente, a hacer más con menos, a buscar más mecanismos para soportar la productividad de su negocio, de poder ayudar a los empleados a trabajar desde el lugar que sea para tener más control del negocio.

