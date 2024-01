Así es el ritual japonés para limpiar la energía de la casa

Limpiar las energías de la casa es una práctica arraigada en diversas culturas alrededor del mundo, y Japón no es la excepción. En la cultura japonesa, el ritual de limpiar las energías de la casa se conoce como “Osoji” u “Oosouji”, que se traduce literalmente como “gran limpieza”. Esta actividad se realiza tradicionalmente a finales de diciembre, en preparación para el Año Nuevo, pero también puede llevarse a cabo en otros momentos del año para renovar y revitalizar la energía del hogar.

Durante el proceso de limpieza, se alienta a las personas a deshacerse de objetos innecesarios o que ya no sirven. Este acto no solo libera espacio físico, sino que también se considera una manera de liberar la energía estancada. En Japón, existe la creencia de que cada objeto tiene su propia energía, y mantener cosas que ya no necesitamos puede afectar negativamente el flujo de energía en el hogar.