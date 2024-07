¿Cómo organizar una oficina, según el Feng Shui?

Organizar una oficina según los principios del Feng Shui no solo implica crear un espacio estéticamente agradable, sino también asegurar que la energía fluya de manera armoniosa para promover la productividad, la creatividad y el bienestar de quienes trabajan en ese entorno.

Disposición de los muebles, según el Feng Shui

Esta posición no solo proporciona una sensación de seguridad y control, sino que también permite que la energía fluya de manera óptima a través del espacio.

3. Ubicación de otros muebles: además del escritorio, considere la ubicación de otros muebles importantes en la oficina, como estanterías, mesas auxiliares y sillas . Coloque las estanterías y las mesas auxiliares en áreas que no bloqueen las puertas ni las ventanas, y asegúrese de que no interfieran con el camino directo hacia el escritorio desde la entrada principal.

Elección de colores según el Feng Shui

2. Evitar colores demasiado estimulantes: no use colores demasiado brillantes, saturados o estimulantes en una oficina, ya que pueden ser demasiado energizantes y distraer la concentración. Colores como el rojo intenso, el naranja brillante o el amarillo vibrante son adecuados en pequeñas dosis como acentos o detalles decorativos, pero no como colores predominantes en las paredes o muebles.