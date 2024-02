¿Cómo quitar la grasa de la nevera?

Limpiar la nevera con frecuencia es clave para mantener en buena condición los alimentos que allí se guardan. Desinfectarla es determinante no solo para eliminar los malos olores, sino también para evitar la proliferación de microorganismos que suelen acumularse por su continuo uso.

Si bien normalmente no es evidente, en sus paredes y compartimientos se acumulan residuos que pueden dañar los alimentos o acelerar su descomposición.

Hay diversas formas de limpiar estos electrodomésticos, pero una de las más usadas es una mezcla de bicarbonato con vinagre. Esta es una buena alternativa para desengrasar, desinfectar, blanquear y limpiar a profundidad con el fin de que no quede ningún tipo de residuo. Además, elimina los malos olores.

Para realizar este proceso lo primero que debe hacerse es desconectar el refrigerador y luego desocuparlo, retirando la comida, los cajones y las rejillas. Para elaborar la mezcla se usan tres cucharadas de bicarbonato de sodio, dos de vinagre y dos tazas de agua tibia. Se revuelve hasta tener una pasta espumosa y homogénea y lo ideal no es usarla en lugares cerrados.

Aspectos para tener en cuenta

¿Cómo arreglar una nevera que no enfría?

Contexto: ¿Cómo arreglar una nevera que no enfría?

También es recomendable no utilizar limpiadores que contengan partículas abrasivas, ácidos, alcohol o disolvente ya que no son apropiados y pueden dañar la superficie del aparato. De igual forma, es ideal utilizar un paño suave para la limpieza de las superficies y asegurarse de que no entre agua en los elementos eléctricos, como lámparas y luces.