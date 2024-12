¿Cómo saber si una marca de maquillaje testea en animales?

La industria del maquillaje, tradicionalmente vinculada a pruebas en animales, ha sido objeto de un cambio gradual hacia prácticas más responsables y respetuosas con los animales, impulsado por la demanda de productos que no impliquen sufrimiento para seres vivos. Sin embargo, la abundancia de afirmaciones de marcas sobre ser “libres de crueldad animal” ha generado confusión, ya que no todas estas declaraciones están respaldadas por prácticas éticas claras ni verificables.

Determinar si una marca de maquillaje realmente es libre de crueldad animal requiere de un análisis minucioso, pues no basta con confiar en términos vagos o generalidades. Es necesario entender los diferentes aspectos que abarcan las pruebas en animales y cómo las marcas implementan políticas para garantizar la no experimentación.

1. Entender el testeo en animales en la industria cosmética

2. Identificar las certificaciones y sellos

- PETA (People for the Ethical Treatment of Animals): PETA también ofrece un sello “Cruelty-Free” a las marcas que no realizan pruebas en animales.