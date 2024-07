¿Cómo sacar una cita para impugnar comparendos de tránsito?

Con mucha frecuencia las personas no están de acuerdo con las decisiones relacionadas con tránsito y movilidad. En ocasiones, les llegan comparendos que indican que se cometió una infracción y que se debe responder ante las autoridades competentes por la misma.

En el caso particular de Bogotá, lo primero que debe hacerse es solicitar la cita para asistir a la audiencia de impugnación por medio de los canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad. Este trámite puede realizarse de manera gratuita a través del 601 3649400 opción 2 o ingresando a la página de Movilidad Bogotá: www.movilidadbogota.gov.co. El horario de atención de la mencionada línea es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.