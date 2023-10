¿Cómo usar el vinagre blanco para limpiar muebles?

La limpieza de los muebles, en ocasiones, no resulta una tarea fácil, pero es determinante para mantenerlos en buen estado y más si están elaborados en materiales como madera. En este proceso es determinante tener cuidado con los productos que se utilizan para dejarlos como nuevos.

Uno de los que se ha convertido en gran aliado en los hogares para limpiar no solo los muebles, sino diferentes áreas y objetos es el vinagre blanco, que además de limpiar, ayuda a desinfectar. El portal Gastrolab indica que esto se debe a que tiene entre 4 y 7 % de ácido acético y oscila entre un 2.5 y un 2.9 de pH, por lo que contribuye a prevenir el desarrollo de bacterias y otros microorganismos.

“Cuando las bacterias entran en contacto con el ácido, no logran sobrevivir, de ahí que se use mucho como desinfectante natural”, precisa el mencionado sitio web.

Así se puede usar el vinagre blanco para limpiar muebles de madera

Si bien es un ingrediente que puede usarse, también es importante tener claro cómo utilizarlo para que no estropee los muebles.

Hay quienes no recomiendan usar esta mezcla en muebles de madera pintados, pero una de las recomendaciones para validar que no genere efectos negativos es hacer una prueba en una esquina poco visible y así determinar si es viable su uso o no.