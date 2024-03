¿Cuáles son las cosas que no se pueden hacer el Viernes Santo?

Viernes Santo: ¿por qué no se come carne el viernes de Semana Santa?

Contexto: Viernes Santo: ¿por qué no se come carne el viernes de Semana Santa?

Ayuno durante 24 horas, no bañarse para evitar caer en pecado, privarse de practicar cualquier acto sexual y los padres azotando a sus hijos como una forma de ayudar a Jesús en la cruz son algunas de las acciones que estarían prohibidas y que, desde la antigüedad, se ha venido implementando, especialmente entre los más creyentes.

Ahora bien, para el Viernes Santo, sugieren que no se puede consumir carne de cerdo ni de res y se debe guardar abstinencia. Es decir, no realizar “actividades que impidan llevar a cabo esta solemnidad como realizar juegos de azar, salir de fiesta o consumir bebidas alcohólicas no se deben hacer”, según reseñó el portal El Comercio.