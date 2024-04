El truco casero para oscurecer las canas sin recurrir a tintes químicos

Debido a esta razón, es común que las personas busquen métodos para cubrir las canas porque su presencia no siempre es bien recibida, puesto que se percibe que afectan su apariencia y restan juventud. Una de las opciones más populares es el uso de tintes, productos cosméticos capilares que cambian el color del cabello de manera semipermanente. Sin embargo, su intensidad puede disminuir con el tiempo, por lo que es necesario realizar retoques periódicos.

Los tintes para cabello tienen como principales componentes el agua desmineralizada, alcohol, peróxido de hidrógeno, amoníaco, siliconas y fragancias, todos ellos ingredientes químicos que pueden afectar negativamente la salud capilar. Aunque para muchos esta técnica es la más viable no solo para cubrir las canas sino también para cambiar de look, existen métodos caseros que no dañan el cabello y pueden ser igualmente efectivos.