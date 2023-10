Esta es la edad en la que se recomienda que una niña se tinture el cabello

De hecho, un metanálisis del año 2010 encontró que las personas que trabajan en los salones de belleza aumentaban el riesgo de cáncer de vejiga. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de la IARC (The International Agency for Research on Cancer) explicó que en un concepto general, el uso personal de tintes no clasifica como cancerígeno en los seres humanos, por el momento.