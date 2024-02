Esta es la vitamina indispensable para tener un envejecimiento saludable

Salud ósea

En lo relacionado con los huesos, una revisión sistémica titulada Vitamin K and the prevention of fractures, sugiere que la suplementación con fitonadiona y menaquinona-4 reduce la pérdida ósea. En el caso de este último, existe un fuerte efecto sobre la incidencia de fracturas entre los pacientes japoneses.

Relación con el cerebro

De otro lado, el estudio The relationships between vitamin K and cognition: A review of current evidence, que recoge varias investigaciones, señala que hay análisis que muestran pruebas interesantes, aunque no definitivas, de una correlación directa entre los niveles de vitamina K y el rendimiento cognitivo.