Estas son las 10 cosas que son de pésima educación en Japón

En Japón, se separa la basura en diferentes categorías (plástico, papel, orgánico, etc.) y no hacerlo correctamente, se considera una falta de respeto hacia el medio ambiente y la comunidad.

En Japón, hay normas estrictas de etiqueta en la mesa, como no chupar los palillos, no dejar comida en el plato o no hablar con la boca llena. No seguir estas normas se considera de mala educación.