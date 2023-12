Pepino: ¿cómo se debe utilizar el para que las cucarachas no entren en casa?

Métodos para erradicarlas, como los aerosoles, pueden no ser lo suficientemente efectivos o seguros en lugares donde hay niños o mascotas. Adicionalmente, hay trucos con productos naturales que pueden ser efectivos en ese propósito. Uno de ellos es el pepino.

El líquido hay que verterlo en la zona donde están ubicadas las cucarachas. En cuestión de poco tiempo, la plaga se irá del lugar naturalmente y no querrán volver. El jugo de la hortaliza cumplirá la función de repelente, debido a que tiene un olor que no toleran los insectos. Por otro lado, esta mezcla no pondrá en riesgo el estado de los muebles o electrodomésticos, lo cual hace que se pueda poner a prueba cuando las cucarachas están ubicadas allí.