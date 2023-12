¿Por qué las personas tienen lagunas mentales cuando beben mucho alcohol?

Este fenómeno, en el que las personas no pueden recordar eventos o períodos de tiempo específicos mientras están bajo los efectos del alcohol , plantea preguntas importantes sobre cómo afecta el este compuesto al cerebro y por qué algunas personas son más propensas que otras a experimentar estas lagunas.

¿Por qué el alcohol genera lagunas mentales?

El alcohol y el cerebro

Papel del hipocampo en la formación de la memoria

El hipocampo, una región del cerebro esencial para la formación de la memoria, es particularmente sensible a los efectos del alcohol. Esta sustancia afecta negativamente la función de esta zona, dificultando la consolidación y recuperación de la información. Las neuronas pueden volverse menos activas o incluso inhibirse, lo que contribuye a lagunas en la secuencia de eventos almacenados en la memoria.

Velocidad de consumo

Factores individuales y variabilidad

Desinhibición y pérdida de juicio

El alcohol no solo afecta la formación y recuperación de la memoria, sino que también desinhibe y afecta el juicio. La pérdida de inhibiciones puede llevar a comportamientos arriesgados y a situaciones en las que las personas no recuerdan lo que sucedió. Esto puede hacer que las personas subestimen los riesgos y tomen decisiones impulsivas, lo que aumenta la probabilidad de experiencias que luego no pueden recordar.